رابط تحميل تحديث ببجي الكورية PUBG KR 1.1.0 للاندرويد والايفون

اطلقت لعبة ببجي موبايل مؤخراً التحديث الجديد للعبة الأكثر شهرة على الاطلاق في الفتره الحالية حيث وقد أعلنت العديد من الصحف المهتمة والمتخصصة في مجال أخبار الألعاب عن أن التحديث الجديد يشمل العديد من الإضافات والتحسينات على مستوى عام من اللعبة حيث أن الإضافات الجديدة لم توصف كتغييرات جذرية على مستوى اللعبة ولكن أيضاً اهتمت اللعبة بإطلاق التحديث في الوقت الحالي بالتزامن مع انتهاء الموسم الخامس عشر من بطولة الرويال باس.
كما ذكرنا لكم أن التحديث لم يشمل إضافات و تغييرات جذرية على مستوى اللعبة بل شمل العديد من التعديلات التي من خلالها تم العمل على تيسير وتبسيط الوصول الى كافة المعلومات التي تهم اللاعب أثناء اللعب في داخل الخريطة مثل أنك عندما قبل ركوب السيارة فإنك ستكون قادراً على معرفة السلاح الذي تحمله قبل ركوب المركبة وكما تم زيادة حد تعلية حساسية الجيروسكوب من 300 إلى 400 كحد أقصى كما وتم تعديل المدة الذي تستغرقها القنبلة الدخانية للبدء بإطلاق الدخان حيث أصبحت اسرع من قبل وهذا تعديل هام جداً للاعبين.
يمكنك تحميل التحديث الجديد لببجي موبايل النسخة الكورية الجنونية وذات المميزات الرائعة من خلال زيارة صفحة اللعبة الرسمية على متجر جوجل بلاي مع العلم انك بحاجة ضرورية لتشغيل VBN على دولة الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا قبل فتح الرابط لأن اللعبة غير متاحة في أي بلد عربي.
يمكنك أيضاً عزيزي مستخدم أجهزة وهواتف آبل التي تعمل بنظام IOS من الحصول على تحديث ببجي موبايل النسخة الكورية 1.1.0 من خلال صفحة اللعبة الرسمية على متجر آب ستور الذي يعد المصدر الوحيد لتحديثات تطبيقات الايفون.