رابط تحميل تحديث ببجي الكورية PUBG KR 1.1.0 للاندرويد والايفون

اطلقت لعبة ببجي موبايل مؤخراً التحديث الجديد للعبة الأكثر شهرة على الاطلاق في الفتره الحالية حيث وقد أعلنت العديد من الصحف المهتمة والمتخصصة في مجال أخبار الألعاب عن أن التحديث الجديد يشمل العديد من الإضافات والتحسينات على مستوى عام من اللعبة حيث أن الإضافات الجديدة لم توصف كتغييرات جذرية على مستوى اللعبة ولكن أيضاً اهتمت اللعبة بإطلاق التحديث في الوقت الحالي بالتزامن مع انتهاء الموسم الخامس عشر من بطولة الرويال باس.

كما ذكرنا لكم أن التحديث لم يشمل إضافات و تغييرات جذرية على مستوى اللعبة بل شمل العديد من التعديلات التي من خلالها تم العمل على تيسير وتبسيط الوصول الى كافة المعلومات التي تهم اللاعب أثناء اللعب في داخل الخريطة مثل أنك عندما قبل ركوب السيارة فإنك ستكون قادراً على معرفة السلاح الذي تحمله قبل ركوب المركبة وكما تم زيادة حد تعلية حساسية الجيروسكوب من 300 إلى 400 كحد أقصى كما وتم تعديل المدة الذي تستغرقها القنبلة الدخانية للبدء بإطلاق الدخان حيث أصبحت اسرع من قبل وهذا تعديل هام جداً للاعبين.