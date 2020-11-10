بدء سريان حظر التجوال الشامل في الأردن لمدة 4 أيام

أكدت وسائل إعلام اردنية، مساء اليوم الثلاثاء، دخول المملكة الأردنية عند الحادية عشرة من مساء الثلاثاء، في حظر تجول شامل بجميع محافظات المملكة، في إطار مواجهة فيروس كورونا، ولإنجاح مجريات العملية الانتخابية دون التسبب بنقل عدى الوباء.

وبحسب موقع رؤيا، فإن الحظر يستمر من الساعة العاشرة مساءً، حتى الساعة السادسة من صباح الأحد 15 تشرين الثاني نوفمبر.

وقرر رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، فرض الحظر الشامل في جميع انحاء المملكة، بعد تزايد اعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح الموقع الاخباري، أن قرار الحظر يستثنى مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المرشحين ومندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامّة لمجلس النواب التاسع عشر، رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان، والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الهيئة المستقلة.

كما أن الاستثناء باقيٍ لحين انتهاء الهيئة من إعلان النتائج النهائية وإرسالها للجريدة الرسميّة، مع الإبقاء على تخصيص ساعة لتمكين المواطنين من أداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام كما جرت العادة في أيام الجمع الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعطى صلاحية منح التصاريح للمواطنين اثناء فترة الحظر للحاكم الاداري وحسب اختصاصه وتقتصر على الحالات الطارئة.