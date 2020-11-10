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صحيفة: ترامب ينوي إقالة مديري الـFBI والـCIA

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:30 - 10 نوفمبر 2020
ترامب ترامب
تقارير
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كشفت صحيفة "ذي هيل"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  ينوي إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل.

واشتكى ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس مرارا وعلنا من المسؤولين المذكورين، وأعربوا عن غضبهم لأنهما لم يتعاونا في متابعة ادعاءات أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجسست على حملة ترامب، أو في التحقيق في تعاملات نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن هانتر بايدن التجارية.

ويشعر خبراء الأمن القومي بقلق بعد إقالة ترامب وزير الدفاع مايك إسبر، ومن احتمال حدوث اضطراب في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية أثناء الانتقال الرئاسي.

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