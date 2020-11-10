سجن لاعب في نادي الأهلي.. فما قصته؟

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة مصرية قررت تأييد حبس لاعب بالنادي الأهلي شهرًا كاملاً بتهمة التشاجر مع زوجته مع كفالة مالي 500 جنيه.

وأوضحت أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، قررت قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد حبس اللاعب صالح جمعة شهرا.

وأمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة، بعد تصالحه مع الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل.

وكان اللاعب في شهر أبريل/نيسان الماضي، قد دهس الشاب بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب بكسور وكدمات، فيما تنازل المجنى عليه عن الاتهام.

وأشار الاعلام، إلى أن الشرطة رحلت اللاعب جمعة من قصر النيل بوسط القاهرة إلى نيابة الجيزة، وهو ما زال رهن الاعتقال.