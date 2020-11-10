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البيت الابيض يطالب بتنفيذ ميزانية ترامب لشهر فبراير

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:40 - 10 نوفمبر 2020
البيت الابيض البيت الابيض
تقارير
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طالب البيت الأبيض اليوم اليوم الثلاثاء الوكالات الفدرالية، بتنفيذ خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب لشهر فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأناليوم الثلاثاء، أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أصدر تعليماته للوكالات الفيدرالية، بمواصلة إعداد مقترح ميزانية الإدارة للسنة المالية المقبلة.

وأكدت المصادر أن هذه التعليمات أثارت انزعاج العديد من الموظفين في البيت الأبيض، نظرا لإعلان انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أنه من المتوقع أن تقدم إدارة بايدن القادمة خطة ميزانيتها إلى الكونغرس في أوائل العام المقبل. 

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