المقاومة: استشهاد الأسير أبو وعر "جريمة صهيونية" والاحتلال يتحمل تبعاتها

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ان استشهاد الأسير كمال ابو وعر هو جريمة صهيونية واضحة المعالم يتحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها وعن تبعاتها.

وأوضحت الفصائل في بيان لها، أن ما يعانيه الأسرى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في ظل تفشي وباء كورونا في السجون، لن يفلح في قتل إرادة وصمود الاسرى والمقاومة.

وشدّدت على أن قضية الاسرى على سلم أولويات المقاومة، وأنه لن يهدأ بال المقاومة، حتى تحريرهم جميعا من براثن السجان الصهيوني.

ونعت الفصائل الفلسطينية، جماهير الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة الأسير الشهيد كمال ابو وعر، الذي ارتقى اثر سياسة القتل البطيء والاهمال الطبي في سجون الاحتلال، اليوم.

ودعت المؤسسات الحقوقية المعنية بالأسرى للوقوف تجاه مسؤولياتها ، والتحرك العاجل والجاد لإيقاف جرائم الاحتلال ضد الاسرى,

وطالبت المؤسسات الفلسطينية برفع قضايا الانتهاكات بحق الاسرى في المحاكم الدولية.

واستشهد أسيرٌ فلسطيني داخل سجن مجدو الإسرائيلي مساء اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المجاهد كمال أبو وعر استشهد داخل سجن مجدو مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان وهو من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.