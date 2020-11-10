ارتفاع إصابات كورونا بين صفوف الأسرى اليوم إلى 11 حالة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجن "جلبوع" الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح نادي الأسير، ارتفاع مجمل إصابات فيروس كورونا اليوم بين صفوف اسرى سجن "جلبوع"11 إصابة، مشيرًا إلى أن الإصابات سُجلت في قسمي (1) و(4).

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس"، إن "عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجن جلبوع الصهيوني وصل إلى 95 أسيرًا مصابًا".

وأضاف قدروة في حديث لإذاعة صوت القدس، أن يوجد خشية من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالفيروس, خاصة وأن إدارة السجون نقلت 8 أسرى بالأمس مصابون إلى سجن ريمون, وهؤلاء الثمانية خالطوا زملائهم الأسرى.

وأشار إلى أنه إدارة السجون الاحتياطات اللازمة لم تتخذ الإجراءات الوقائية في السجون,

وأوضح قدورة، ان النادي خاطب المنظمات ذات الشأن لكي يتدخلوا للتحقق من الإجراءات المتخذة داخل السجون.

ونحن نعلم أن الإجراءات غير كافية للحد من انتشار الفيروس داخل السجون, في ظل لا مبالاة الاحتلال.

وأكد أن ما جرى هو دليل على سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في التعامل مع الأسرى.