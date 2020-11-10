غزة : "50 شيكل" مخالفة عدم الالتزام بالكمامة

أكد العقيد تامر شحادة مدير شرطة المرور، أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة ليس بالشكل المطلوب لكن المسئولية جماعية بين المواطن والشرطي، داعياً المواطنين لاصطحاب الكمامة كاصطحابهم لجوالاتهم.

وقال شحادة في تصريحات اذاعية اليوم الثلاثاء، أن مخالفة عدم الحفاظ على الكمامة 50 شيكل وهناك تخفيض 50% لنهاية العام، موضحا أن هناك مخالفة مالية لمن يكسر حظر التجوال والحركة تكون مسموحة فقط للطواقم العاملة والمعنيين.

وأضاف:" لدينا مسوغات قانونية لعدم الالتزام بالكمامة والمسئولية جماعية، فهدف المخالفة المالية إجبار السائقين على الالتزام إجراءات السلامة، ونجبر المواطنين على ارتداء الكمامة من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع."

وأوضح شحادة :" نتخذ إجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على السلامة ومحاسبة المخالفين، وفرضنا على باصات النقل إجراءات للالتزام بالعدد المطلوب فقط وارتداء الكمامة للجميع."

وأشار العقيد شحادة إلى أن شرطة المرور تجبر السائقين والركاب على ارتداء الكمامة في سيارة الأجرة، أما في سيارات الملاكي يجب على السائق اصطحاب الكمامة معه ومع أفراد أسرته.

وشدد على أن شرطة المرور تحرر مخالفات لأي سائق لا يرتدي كمامة ويصطحب ركاب لا يرتدون كمامتهم.