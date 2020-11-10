كومان يعثر على بديل فاتي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن البديل الأنسب لتعويض غياب أنسو فاتي نجم برشلونة، والذي سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة ريال بيتيس الأخير بالليجا، وخضع على أثرها لعملية جراحية، ستبعده عن برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سيبدأ في البحث عن حلول سريعة لتعويض غياب فاتي.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الأقرب لتعويض فاتي هو كونراد دي لا فونتي، لاعب برشلونة B، والذي يتدرب بالفعل مع الفريق الأول.

ويجيد كونراد دي لا فونتي اللعب بقدمه اليمنى، إلا أنه يفضل المشاركة على الناحية اليسرى، ويتميز بنفس طريقة وأسلوب لعب فاتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دي لا فونتي شارك في مركز الجناح، وسجل أكثر من هدف خلال الموسم الماضي، كما سجل مرتين هذا الموسم في المباراة الأولى أمام بلد الوليد.

وقبل انطلاق هذا الموسم، نال دي لا فونتي إشادة رونالد كومان، وتحديدًا عقب مباراة جيرونا الودية، حيث قال المدرب الهولندي وقتها: "إذا كان علي تصعيد أحد الشباب فسيكون كونراد، أنا سعيد جدًا به".

جدير بالذكر أن دي لا فونتي تم استدعاءه للتواجد مع منتخب أمريكا خلال فترة التوقف الجاري، للمشاركة في وديتي ويلز وبنما، رغم عدم مشاركته في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة حتى الآن.