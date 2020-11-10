رسميًا رابط نتائج تسجيلات المراسلة 2020-2021 في الجزائر الجديد inscriptic.onefd.edu.dz

تابع نتائج تسجيلات المراسلة 2020-2021 في الجزائر (inscriptic.onefd.edu.dz ) ، حيثُ أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج تسجيلات المراسلة عبر بوابة المكتب الوطني للتدريب عن بعد ، وفي هذه المقالة التي وضعها موقع فلسطين اليوم لقد وفرت رابطة تلك التسجيلات إذ يترتب على حضرتك متابعتها حتى النهاية.

ويبحث المواطنين في الجزائر عن رابط تسجيلات المراسلة 2020-2021 على مواقع الانترنت اشهرها موقع جوجل العالمي ، حيثُ تصدرت قائمة الأكثر رواجًا في تلك المواقع لذا وفرنا لكم الرابط حتى يتسنى لكم الدخول عبرها لمعرفة نتائج المتعلمين.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه بعد الإعلان عن ظهور رابط تسجيلات المراسلة الجديد اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 11-11 2020 ، أنه سيتم إعلان نتائج المتعلمين المسجلين في العام الدراسي الحالي، ممن اجتازوا التقويمات الإلكترونية بمراكز الإجراءات في نفس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020.

وأوضحت أن سبب تأخر إعلان في تسجيلات المراسلة 2020-2021 عن نتائج المتعلمين الناجحين عن بعد والمسجلين لديها كان بسبب استمرار جائحة كورونا الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد -19 .

وأصيب بعض موظفي الديوان الوطني في الجزائر بفيروس كورونا ، بحسب وزارة التربية.

تعريف تسجيلات المراسلة 2020-2021 :

وبيّنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر إلى أن الفرض الإلكتروني تم في 30 سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن نقطة حساب النجاح والرسوب، حسب الإعلان العام الوارد بذلك.

وأشارت الوزارة ، إلى أن يمكن للمتعلمين متابعة نتائج تسجيلات المراسلة في ولايات الجزائر بشكل كامل، بعد الإعلان العام عن ذلك الأمر.

وبسبب تداعيات ازمة كورونا في البلاد ، تعد سلسلة التعليم عن بعد ، أمرًا هامًا في هذا التوقيت ما دفع الوزارة إلى التخطيط لهذا الفرض الاجباري، إذ بادرت الدول بإطلاق رابط التعليم عن بعد، للحفاظ على حياة الطلبة من الوقوع بالخطر.

رابط نتائج تسجيلات المراسلة في الجزائر 2020-2021 :

وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم الرابط العام الرسمي لنتائج تسجيلات المراسلة في الجزائر للمتعلمين على النحو التالي :

أولاً: الدخول على الرابط الرسمي العام (اضغط هنا ).

ثانيًا: إدخال رقم التسجيل

ثالثًا: إدخال تاريخ الميلاد

رابعًا: كتابة رمز التأكيد

خامسًا: الضغط على استعراض النتائج