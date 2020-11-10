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جثمان عريقات يصل الى مستشفى الاستشاري برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:33 - 10 نوفمبر 2020
صائب عريقات صائب عريقات
تقارير
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وصل جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات مساء اليوم الثلاثاء الى مستشفى الاستشاري في رام الله.

ووصل الجثمان في سيارة إسعاف، وضمن موكب عسكري وبحضور عائلة الفقيد، بعد أن نقل من مستشفى هداسا في القدس، حيث كان يخضع للعلاج بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، عن تفاصيل مراسم تشييع جثمان عريقات، موضحا أن الجثمان سيصل إلى مقر الرئاسة برام الله الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم غد الأربعاء، وسيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية.

وأضاف: ثم يسجى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل الرئيس محمود عباس وعموم القيادة الفلسطينية.

وبين أنه بعد ذلك سينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله الى مدينة اريحا للصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى.

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