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اعلى حصيلة يومية: 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الأردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:26 - 10 نوفمبر 2020
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تقارير
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في اعلى حصيلة يومية باصابات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 91 وفاة جراء كورونا، و5.996 إصابة بالفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات ليبلغ 120.982، منها 1.386 وفاة، و9.821 حالة تعاف.

وسجل الأردن، الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني، 67 وفاة جراء كورونا، في أعلى حصيلة يومية سابقة منذ بدء الجائحة.

فيما سجل، الإثنين، 2 نوفمبر، 5.877 إصابة في أرقام غير مسبوقة بحصيلة كورونا اليومية.

ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 51 مليونا و433 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و272 ألفا، وتعافى ما يزيد على 36 مليونا و209 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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