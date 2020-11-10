إغلاق مسجدين رفح جنوب قطاع غزة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مسجدين في محافظة رفح مدة 48 ساعة بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كرونا لدى بعض روادها.

أكد مدير المستشفى الأوروبي بغزة يوسف العقاد اليوم الثلاثاء 10/11/2020 ، عن وصول شابين الى المستشفى الاوروبي مصابين "بكورونا" الليلة الماضية ويعانون من صعوبة في التنفس، ولم يعانوا من أي أمراض سابقاً.

وبين العقاد ان ارتفاع اعداد الشباب المصابين بكورونا والمتواجدين في قسم العناية بمستشفى غزة الأوروبي الى خمسة مما يدق ناقوس خطر كبير، ويتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

ومن جانبه قال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة انه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة سجلت بالأمس 271 إصابة بفيروس كورونا مما يدق ناقوس الخطر.



