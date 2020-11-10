بومبيو: فرضنا عقوبات جديدة على شركات إيرانية وصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وضعت اليوم عدة شركات إيرانية جديدة على قائمة العقوبات الاقتصادية، كما فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بدعاء "انتهاكهم حقوق الإنسان".

وأكد بومبيو، أن بلاده ستزود الإمارات بالسلاح حتى يتمكنوا من ما اسماه بمواجهة "التهديد الإيراني".

وفيما يتعلق بتسليم سلطة البيت الأبيض للمرشح المنتخب جو بايدن، أوضح أن الحكومة الأمريكية ستضمن الانتقال السلس للسلطة في البلاد، وأنه ستكون هناك عملية انتقال سلسة للسلطة بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

وكما وأعلن بومبيو، أنه سيزور دولا عدة هذا الأسبوع من بينها فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر.