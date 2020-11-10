رئيس بلدية دير البلح: نسعى لتطوير الحركة الرياضية بالمدينة

بحث رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، سبل النهوض بالحركة الرياضية في دير البلح والعمل على تطوير نادي الشهيد محمد الدرة وآليات انجاز المبنى الإداري لنادي اتحاد شباب دير البلح .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البلدية مع وفد من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثل أ. عبد السلام هنية, أ. جابر عياش وحضور رئيس نادي اتحاد شباب دير البلح معاذ أبو سليم.

وأبدى استعداده لإدراج مشاريع تخدم الحركة الرياضية في دير البلح ضمن الخطة التطويرية للبلدية.

بدوره ثمن عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الجهود المبذولة من قبل بلدية دير البلح لخدمة الرياضة في دير البلح والدور المبذول من رئيس البلدية لخدمة الحركة الرياضية .

هذا وقد ساد اللقاء أجواء حميمية و روح رياضية وشعور بالإيجابية والاتفاق على ما فيه خدمة ومصلحة للرياضة في دير البلح .