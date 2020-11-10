مدير المستشفى الاوروبي: عدد الشباب في العناية المركزة ارتفع الى 5

أكد مدير المستشفى الأوروبي بغزة يوسف العقاد وصول مواطنين يعانون من صعوبة في التنفس، و لم يعانوا من أي امراض سابقة.

و أشار العقاد الى أن عدد الشباب في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي ارتفع إلى خمسة شباب، مؤكداً بأن ذلك يدق ناقوس خطر كبير، ويتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

و قال : "كانت في الماضي تظهر أعراض خفيفة على مصابي كورونا، ولم تتجاوز نسبة من هم في درجة الخطر 3 في المائة، وهم في مجملهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

و لفت الى أن المستشفى الأوروبي أصبح ممتلئ تقريباً، وإذا بقي وضع الإصابات بهذا الارتفاع فلن يتمكن المستشفى خلال أيام من استيعاب مزيد من المرضى.

و حذر الدكتور العقاد من أن هذه الموجة من كورونا هي الأشد خطراً وفتكاً من الموجة الأولى، مشيراً الى أن فصلي الخريف والشتاء تكثر فيهما الفيروسات ونزلات البرد، و إذا اجتمع على المريض فيروس كورونا وفيروسات أخرى، فيكون المريض في حالة خطر أشد من الخطر الذي كان في موجة كورونا الأولى.