قناة عبرية: وفد "اسرائيلي" سيزور السودان الأحد المقبل

ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدًا رسميًا سيزور دولة السودان يوم الأحد المُقبل، في إطار توطيد عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ولم تعقّب السودان بشكلٍ رسميٍ على التقارير العبرية، مع وجود رفضٍ شعبي سوداني لاتفاق التطبيع مع الاحتلال.

و بحسب قناة كان العبرية، فإن هذه الزيارة ستكون الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية.

واشارت "كان" الى أن الوفد سيضم موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون سياسيًا، كما أن عدد الأعضاء فيه سيكون أقل مما كان عليه في الوفد الذي زار الإمارات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.