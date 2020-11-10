قوات خاصة "إسرائيلية" تختطف شابًا فلسطينيًا في القدس المحتلة

اختطفت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا يعمل في محطة وقود على شارع قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن أربعة مستعربين "إسرائيليين" يستقلون مركبة مدنية، توقفوا أمام محطة "اللوزي" للمحروقات في شارع قلنديا، واختطفوا الشاب أحمد حسن اللوزي من مكان عمله.

والجذير ذكره أن وحدة المستعربين هم وحدات أمنية خاصة، وتسمى بالعبرية "المستعرفيم"، تابعة لقوات الاحتلال.

ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الشبان الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.

وتوجد وحدة المستعربين كذلك وسط سجون الاحتلال، وتسمى "متسادا"، وتشرف عليها إدارة السجون.