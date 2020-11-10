الشيخ خضر عدنان: التاسعة بتوقيت البهاء شكلت تذكاراً بأن شعبنا يرفض الاحتلال

أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي شمال الضفة الغربية، الشيخ خضر عدنان أن استشهاد الاسير كمال ابو وعر، الذي استشهد اليوم في سجون الاحتلال شكل حسرة على الحركة الاسيرة.

و اشار عدنان في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء الى أن الشهيد ابو وعر كان مقاتلا صلباً و اذاق الاحتلال كاس المنون ، و قاوم مقاومة شرسة، كما كان خير سند في اضرابات الاسرى عن الطعام في سجون الاحتلال.

و وجه التحية للأسرى في سجون الاحتلال، و خاصة الاسرى المرضى، داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته و العمل من اجل حرية الاسرى قبل ان يستشهد اخرون.

و في سياق منفصل، وجه القيادي عدنان التحية لعائلة الشهيد بهاء ابو العطا، و الشهيد اياد صوالحة، الذين تمر ذكرى استشهادهم اليوم 10/11/2020.

و استذكر عدنان دور هؤلاء الشهداء مع كافة شهداء شعبنا في مقاومة المحتل، مشيراً الى أن الشهيد ابو العطا كان له دور و هم في قضية الحركة الأسيرة، كما كان له الفضل في لتضامن مع اضرابات الاسرى في السجون، حيث جسد الشهيد كل معاني المحبة و المودة و الحرص على الاخوان و التحرك بكل ما لديه لكسر الاحتلال.

و قال: " لقد كانت ضرباته بالساعة 9 تذكارا لهذا الاحتلال ان هناك شعب يقاوم يرفض الاحتلال، و شاهدنا نتنياهو، عندما هرب خاسئا مدحورا تحت ضربات قائد اركان المقاومة".

أما عن الشهيد اياد صوالحة، فأشار عدنان الى أن الشهيد صوالحة تمكن من كسر منظومة الاستخبارات العسكرية، عندما حرك الاستشهادي مراد ابو العسل في معركة معقدة لسرايا القدس التي ثأرت له و قتلت عشرات الصهاينة في عملية "زقاق الموت" البطولية.

و أكد الشيخ خضر عدنان بأن اجراءات الاحتلال و الملاحقات التي يتعرض لها ابناء شعبنا في الضفة الغربية حالت دون المشاركة في حشد جماهيري متزامن مع غزة، لاحياء ذكرى الشهداء، لكنه شدد على أن ابناء شعبنا في كل مكان تواجده ينتظرون معاً حتى يأتي يوم التحرير.