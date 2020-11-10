اشكنازي: وزير خارجية البحرين سيزور (إسرائيل) الاسبوع المقبل

قال بما يسمى بوزير الخارجية "الإسرائيلي" غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سيزور (إسرائيل9 الأسبوع المقبل على الأرجح يوم 19 نوفمبر.

أمس، وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة تفاهم مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن الخدمات الجوية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات التطبيع بين الجانبين والمعلن عنها تشرين الأول الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد فوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

واعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتفاقية التطبيق مع (إسرائيل) إنجاز تاريخي يساهم في دفع "عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".