الديمقراطية تدين "جريمة" استشهاد الأسير أبو وعر داخل سجون الاحتلال

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، الجريمة النكراء بحق استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإهمال الطبي المتبع.

وعدّت الجبهة استشهاد الأسير أبو وعر أنه يعبر عن وحشية الاحتلال كما أنه تضاف إلى سجل الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الأسرى.

وأشارت إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، إلى 226 شهيدًا.

واستشهد أسيرٌ فلسطيني داخل سجن مجدو الإسرائيلي مساء اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المجاهد كمال أبو وعر استشهد داخل سجن مجدو مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان وهو من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتقدمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين والمعتقل منذ عام 2003.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الشهيد أو وعر كان ضحية الاستهتار والاهمال الطبي بعد اصابته بالسرطان وكورونا، دون تقديم العلاجات والرعاية الصحية.

وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن حالة الطوارئ واطلاق صفارات الانذار واغلاق السجون كافة في الشمال والجنوب كإجراء احترازي يتم اتخاذه في حال وفاة أسرى داخل السجون الإسرائيلية.