أقوى طريقة عمل المسقعة بالبطاطس في البيت ، حيثُ تعد الوجبة من اهم الوجبات الشعبية لدى السكان في الدول العربية ، كما أن المسقعة بالبطاطس تعتبر أكلة لذيذة وشهية وذات رائحة نافذة ، فيما يفضل الأشخاص تقديمها على موائد الطعام في المناسبات الخاصة لاسيما العائلية ، واستطاعت أيضًا أن تنال اعجاب الملايين لقوة طعمها.

ويبحث الأشخاص عن طريقة عمل المسقعة بالبطاطس على المنصات الرقمية وغيره أبرزها موقع جوجل الشهير وفي هذه المقالة قمنا بوضع جميع خطوات اعداد الوجبة مع مكوناتها علمًا أن مقاديرها توجد في كافة المحلات والأسواق ورخيصة الثمن.

وعن طريقة التحضير تعد المسقعة بالبطاطس سهلة وغير متعبة لربات البيوت، وفي هذه المقالة التابعة لموقع فلسطين اليوم، نشرنا لحضراتكم جميع طرق التحضير والمكونات، بحيث إذا تم تطبيقها كما هو موجود في الأسفل يتم صناعة المسقعة بجودة عالية.

جميع مكونات المسقعة بالبطاطس :

2 حبة من الباذنجان.

4 فصوص من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الشطَة.

4 حبات من الطماطم المقطَعة إلى قطع صغيرة.

2 قرن من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

2 كأس من الماء.

4 معالق صغيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

3حبات كبيرة من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

4 حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

ملعقة واحده صغيرة من الملح.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

حبة من البصل المقطَع لقطع صغيرة.

طريقة عمل المسقعة بالبطاطس :

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الوجبة، قم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة ثم نقوم برش كمية من الملح على شرائح الباذنجان، ثم قطع البطاطس إلى أصابع متوسطة الحجم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من تلك المرحلة، قم بوضع بعض من زيت الذرة في طاسة عميقة، ثم قم بقلي شرائح الباذنجان إلى أن تصبح ذهبية اللون، وبعدها اقلي أصابع البطاطس إلى أن تصبح ذهبية اللون.

ثالثًا: قم بوضع زيت الزيتون في طاسة واسعة ثم وضع الطاسة على نار متوسطة ثمَ إضافة البصل وتقليبه مع الزيت، ثم اضف الثوم والفلفل إلى البصل مع التقليب المستمر.

رابعًا: ويعد ذلك اضف معجون الطماطم، والماء، والبهارات، والفلفل الأسود، والكزبرة، والكمون والشطة، ثم سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

خامسًا: احضر صينية فرن متوسط الحجم مناسب للتقديم على المائدة، ثم احضر شريحة من الباذنجان ووضع القليل من اللحم المفروم ثم نضع عدة أصابع من البطاطس فوق الشريحة ووضع قرن من الفلفل الحار.

سادسًا: اضع شريحة الباذنجان في صينية الفرن فوق صلصة الطماطم، ثم قم بتكرار نفس الخطوة مع جميع شرائح الباذنجان.

سادسًا: والخطوة الأخيرة، قدم وجبة المسقعة بجانب الأرز أو العيش وبألف هناء وشفاء.