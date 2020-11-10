الجهاد الإسلامي: الشهيد الأسير كمال أبو وعر ضحية جديدة من ضحايا الإهمال الطبي المتعمد

نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي استشهد مساء اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان لها، تعقيباً على استشهاد الأسير أبو عر، :"إن سياسة القتل المتعمد لأسرانا بهذه الطريقة البشعة، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الاحتلال ينتهج سياسة الإهمال الطبي بقصد قتل وإعدام أكبر عدد ممكن من الأسرى، والتهرب من المسئولية عن تلك الجريمة التي تتم في ظل تقاعس المنظمات الدولية والحقوقية.

وأضافت أن سياسة القتل البطيء للأسرى وتركهم يموتون بالأمراض الخطيرة، كما حصل مع الأسير الشهيد كمال أبو وعر، تحتم على المقاومة التمسك بكل قوة بخيار تحرير الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن وذوي الأحكام العالية والأسرى القدامى.

ودعت المنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسئولياتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، وعدم تركهم يُقتلون بهذه الطريقة الإجرامية، ووضع قضاياهم ضمن أولويات الاهتمام القانوني لديها، كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى حمل ملف الأسرى إلى المحافل الدولية والعمل الجاد على استصدار قرارات تجرم إهمالهم صحيا، وتجبر العدو الصهيوني على تغيير أساليب تعامله معهم.

وجددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التأكيد على أن تحرير الأسرى مسئولية وطنية وأمانة لن نتخلى عنها، ولن ندخر جهدا في سبيل إطلاق سراحهم وتخليصهم من براثن الزنازين والمعتقلات.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر، كما نحمله المسئولية عن حياة بقية الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير معتصم رداد الذي يتهدد الخطر حياته في كل لحظة ، وكذلك الأسرى الذين يتعرضون للخطر مع تفشي وباء كورونا في السجون.

وحثت الحركة أبناء شعبنا على دعم وإسناد الأسرى، والوقوف إلى جانبهم بكل جهد ممكن، وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم في معركتهم ضد السجان.