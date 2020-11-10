من هو الأسير كمال ابو وعر .. ؟

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير كمال ابو وعر في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد سياسية الاهمال الطبي التي تسببت بإصابته بالسرطان ومن ثم بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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الأسير كمال أبو وعر
- ولد الأسير كمال أبو وعر في تاريخ 25 من تموز/ يوليو عام 1974م في الكويت
- سبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات
- هو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين.
- أكمل كمال الثانوية العامة، والتحق في قوات الـ17،
- استمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م
- تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكل متتالي
- حكم الاحتلال عليه بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.
- حرم الاحتلال عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام فقط سُمح لأشقائه بزيارته.
- شارك الأسير أبو وعر في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنها الإسنادية، وكان آخرهم إضراب عام 2017.
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المشاكل الصحية للأسير أبو وعر
- عانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وتمكن من علاجها
- في نهاية عام 2019، بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة
- واجه الأسير أبو وعر مرض السرطان في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية
- أعلن قبل اسابيع عدة عن اصابته بفيروس كورونا
- تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.