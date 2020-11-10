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من هو الأسير كمال ابو وعر .. ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:25 - 10 نوفمبر 2020
استشهاد الاسير كمال ابو وعر استشهاد الاسير كمال ابو وعر
تقارير
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أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير كمال ابو وعر في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد سياسية الاهمال الطبي التي تسببت بإصابته بالسرطان ومن ثم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

 

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الأسير كمال أبو وعر

  • ولد الأسير كمال أبو وعر في تاريخ 25 من تموز/ يوليو عام 1974م في الكويت
  • سبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات
  • هو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين.
  • أكمل كمال الثانوية العامة، والتحق في قوات الـ17،
  • استمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته للاحتلال قبل اعتقاله عام 2003م
  • تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكل متتالي
  • حكم الاحتلال عليه بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.
  • حرم الاحتلال عائلته من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام فقط سُمح لأشقائه بزيارته.
  • شارك الأسير أبو وعر في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنها الإسنادية، وكان آخرهم إضراب عام 2017.

 

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المشاكل الصحية للأسير أبو وعر

  • عانى الأسير أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وتمكن من علاجها
  • في نهاية عام 2019، بدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجياً، إلى أن ثبتت إصابته بالسرطان في الحنجرة
  • واجه الأسير أبو وعر مرض السرطان في ظروف اعتقالية صعبة وقاسية
  • أعلن قبل اسابيع عدة عن اصابته بفيروس كورونا
  • تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.
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