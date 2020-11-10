تفاصيل استشهاد الأسير كمال أبو وعر في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير اليوم الثلاثاء، نبأ استشهاد الأسير كمال أبو وعر من جنين لينضم إلى قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

وقال نادي الأسير في بيان له، أن الأسير أبو وعر من مواليد عام 1974م، أًصيب بسرطان الحنجرة في نهاية العام الماضي، وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها.

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استشهاد الأسير كمال أبو وعر

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس "كورونا" في شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع في حينه، إلى إحدى مستشفيات الاحتلال، وأجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، ونقلته إدارة السجون وضمن إجراءاتها التنكيلية وبعد فترة وجيزة إلى ما يسمى بسجن "عيادة الرملة"، ليرتقي اليوم شهيداً في مستشفى "أساف هروفيه"، وذلك بعد فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة.

وأكد نادي الأسير أن ما تعرض له الأسير كمال أبو وعر جريمة جديدة، تضاف إلى سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً.