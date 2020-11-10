"إخوان الأردن": رصدنا خروقات كبيرة في الانتخابات البرلمانية

قال مراد العضايلة، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن" إن الإقبال على الانتخابات النيابية التي تشهدها البلاد "ضعيف جدا".

وأرجع العضايلة، سبب الإقبال الضعيف "للخوف من فيروس كورونا، وعدم الثقة المتراكمة" بالعملية الانتخابية".

وأشار العضايلة إلى رصدهم عددا من الخروقات، سيتم الإعلان عنها لاحقا، مكتفيا بالحديث عن أبرزها، وهي "عدم وجود لقوائمهم في بعض دفاتر الانتخاب".

ويعد "حزب العمل الإسلامي" أكثر الأحزاب الأردنية مشاركة في الانتخابات، ضمن تحالف "الاتحاد الوطني للإصلاح"، بمجموع 80 مرشحا، بينهم 41 ينتمون للحزب.

وأظهرت شاشات المتابعة بالمركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب (المشرفة على الاقتراع) أن أعداد المصوتين بلغت 816.850، بنسبة 7.53%، حتى الساعة 14:30يبلغ إجمالي عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات 4 ملايين و640 ألفا و643. وبلغت نسبة التصويت 36% في الانتخابات البرلمانية 2016.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأردنيين عند الساعة 7:00 لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي التاسع عشر.

ومن المقرر أن تغلق عند الساعة 7:00.

ويضم البرلمان الأردني غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعداً) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعدا).

وتشهد الانتخابات البرلمانية الحالية مشاركة حزبية غير مسبوقة؛ إذ يخوض غمار المنافسة 47 حزباً من إجمالي 48 في البلاد.

وكان حزب "الشراكة والإنقاذ"، أحد انشقاقات جماعة الإخوان في الأردن، أعلن مقاطعته للانتخابات في بيان أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي، مرجعا ذلك إلى رفضه للنظام الانتخابي الحالي، وما أسماه "العبث بنتائج الانتخابات كما حدث في دورات سابقة، وتحول الانتخابات إلى وسيلة لإلهاء الشعب عن مشاكلة الحقيقية".

فيما تؤكد السلطات الأردنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.