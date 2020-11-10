"مركز فلسطين": استشهاد الاسير كمال ابو وعر جريمة بحق الاسرى

وصف مركز فلسطين لدراسات الاسرى، استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بالجريمة الجديدة بحق الأسرى الفلسطينيين العزل داخل سجون الاحتلال.

استشهاد الاسير كمال ابو وعر

وأوضح مركز فلسطين في بيان له وصل فسطين اليوم نسخة عنه، أن الأسير أبو وعر اعتقل عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد وكان يعانى من مرض السرطان في الحنجرة وتفاقمت حالته الصحية في الآونة الاخيرة ونقل صباح اليوم الى "مستشفى اساف هاروفيه" بعد تراجع خطير على حالته الصحية.

وباستشهاد الأسير أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 226 شهيدًا.