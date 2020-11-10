حماس تعلق على استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجن مجدو الإسرائيلي مؤكدة أن سبب الاستشهاد هو الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن استشهاد الأسير أبو وعر نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، يعكس اجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني".

وأضاف: "بارتقاء الشهيد كمال أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ٢٢٦ شهيدًا، وهو ما يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها قوات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال".

وتابع قوله: "إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الاسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".

وشدد على أن شعبنا ومقاومته الباسلة سيبقون أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.