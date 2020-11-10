واشنطن بوست: ترامب يمنع التعاون مع فريق بايدن

أصدر البيت الأبيض، الذي مازالت تسيطر عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، تعليمات لكبار المسؤولين الحكوميين تمنعهم من التعاون في الوقت الحالي مع الفريق الانتقالي للديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت كافة وسائل الإعلام فوزه بالانتخابات.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، للإشارة إلى "تلقي مسؤولين كبار في إدارات حكومية أمراً بعدم التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن".

وأوضحت أنّ الأوامر صدرت بعدما قام مسؤولون بإعداد كتيبات موجزة وتخصيص مساحات مكتبية لفريق بايدن المقرر قدومه إلى البيت الأبيض في وقت قريب هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة، أخبرت إدارة ترامب هؤلاء المسؤولين بأن انتقال السلطة "لن يتم الاعتراف به حتى يتم تأكيد انتخاب بايدن من قبل إدارة الخدمات العامة".

والأسبوع الماضي، أرجأت إدارة الخدمات العامة، التي تدير الوكالات الفيدرالية، السماح لمساعدي بايدن بالبدء رسميا في المرحلة الانتقالية، قائلة إنه ليس هناك "تأكيد" حتى الآن للفائز في الانتخابات.