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استشهاد الأسير كمال أبو وعر داخل سجن مجدو بعد صراع مع السرطان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:48 - 10 نوفمبر 2020
الشهيد كمال أبو وعر الشهيد كمال أبو وعر
تقارير
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استشهد أسيرٌ فلسطيني داخل سجن مجدو الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء 10-11-2020 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المجاهد كمال أبو وعر استشهد داخل سجن مجدو مساء اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان وهو من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتقدمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الأسير الشهيد كمال أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين والمعتقل منذ عام 2003.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الشهيد أو وعر كان ضحية الاستهتار والاهمال الطبي بعد اصابته بالسرطان وكورونا، دون تقديم العلاجات والرعاية الصحية.

وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن حالة الطوارئ واطلاق صفارات الانذار واغلاق السجون كافة في الشمال والجنوب كإجراء احترازي يتم اتخاذه في حال وفاة أسرى داخل السجون الإسرائيلية.

 

 

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