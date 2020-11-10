"إسرائيل" تنتظر هدية وداعية من ترامب.. ما هي؟

رجح يوسي ميلمان المحلل الأمني في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى احتمال موافقة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على طلبِ إسرائيلي بالسماح للجاسوس الأمريكي اليهودي جوناثان بولارد للهجرة إلى "إسرائيل" كهدية وداعية لحكومة بنيامين نتنياهو.

يُشار إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة رفضت طلب "إسرائيل" بالسماح للجاسوس جوناثان بولارد للهجرة إلى "إسرائيل".

يُذكر أن بولارد اعتقل عام 1985، وأدين بالتجسس لـ"إسرائيل" وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم أطلِق سراحه عام 2015، وسط شروط مقيدة لمدة خمس سنوات، بينها منعه من الخروج من مناطق معينة، ووضع قيد إلكتروني يرصد مكان تواجده، وحبس منزلي في ساعات الليل، ومراقبة دائمة لحواسيبه ومنع أي اتصال مع وسائل إعلام. وتنتهي فترة هذه الشروط المقيدة بعد عشرة أيام.

واعتبر ميلمان أنه في حال لم تمدد وزارة العدل الأميركية وأجهزة الاستخبارات، فترة الشروط المقيدة، سيكون بإمكان بولارد مغادرة الولايات المتحدة والهجرة إلى "إسرائيل".

وقال ميلمان: "حتى لو تم تمديد فترة الشروط المقيدة، فإنه بإمكان ترامب إصدار عفو عن بولارد، خاصة إذا طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ذلك منه بصفة شخصية".

وتابع ميلمان أنه إذا كان نتنياهو سعى إلى مساعدة رجل الأعمال الإسرائيلي، أرنون ميلتشن، أن يصدر تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، وهذه "المساعدة" هي ضمن لائحة اتهام بمخالفات فساد ضد نتنياهو، فإنه "لا يوجد سبب ألا يستغل نتنياهو الآن علاقاته مع ترامب، من أجل مساعدة شخص يستحق ذلك أكثر من ميلتشن بسبب دعمه لما يُسمى بالأمن القومي الإسرائيلي".

وحسب ميلمان، فإن المسؤولين عن تجنيد بولارد للتجسس في الولايات المتحدة لصالح "إسرائيل" – وهم المسؤول السابق في الموساد، رافي إيتان، ورئيسا حكومة الاحتلال السابقان، شمعون بيرس ويتسحاق شمير، ووزيرا الحرب السابقان، يتسحاق رابين وموشيه أرنس – "تصرفوا بغباء. ولم يتعين عليهم تجنيده واستخدامه، وبعدما فعلوا ذلك، كان عليهم الاهتمام بخطط هروب ملائمة، وبعد القبض عليه، أن يعملوا من أجل أن تكون مدة سجنه أقصر".

وأشار ميلمان إلى سوابق، أصدر فيها رؤساء أميركيون قرارات عفو في الفترة بين انتخابات الرئاسة ودخول الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض.

هذا ما فعله الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، في العام 2000، عندما استجاب لطلب رئيس حكومة الاحتلال في حينه، إيهود باراك، وأصدر عفوا عن رجل الأعمال مارك ريتش، الذي تعاون مع الموساد وهرب من السلطات الأميركية بعد أن أخفى أموالا عن سلطات الضرائب وباع النفط لإيران، وقد تبرع ريتش لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية عندما كانت عضو في مجلس الشيوخ عن نيويورك.

وأضاف ميلمان أن ترامب ليس متوقعا، وخاصة في هذه الفترة التي يشتاط فيها غضبا بسبب خسارته انتخابات الرئاسة، ولذلك يصعب توقع قراره بشأن بولارد.

واعتبر ميلمان أن قرارا صادرا عن ترامب بالعفو عن بولارد سيكون "إنجازا آخر للثنائي ترامب – نتنياهو، علما أنه من الواضح أن (الرئيس المنتخب جو بايدن) سيستغل هذه الخطوة من أجل إثبات دعمه لـ"إسرائيل" وارتباطه بالجالية اليهودية.