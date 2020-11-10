لواء جولاني يتسلم مهام حماية "حدود غزة" .. تعرف على عملياته الخطيرة

تسلم لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 مهام حماية "حدود قطاع غزة" من لواء جفعاتي وسط خشية "إسرائيلية" من وقوع حدث أمني في ذكرى اغتيال قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ووفقًا لمراسل قناة 12 الإسرائيلية "نير دفوري" فإن لا أحد يستطيع أن يتوقع ما سيحدث في الأيام القادمة لا سيما في وقت مليء بالأحداث ومنها: (ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا - تغيير السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية – استمرار تفشي فيروس كورونا - الوضع الاقتصادي السيء في غزة – ضعف دخول أموال المنحة القطرية إلى القطاع).

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ما هو لواء جولاني؟

لواء جولاني هو لواء مشاة ضمن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أحد ألوية ما تسمى بـ"النخبة"، تم تأسيسه بتاريخ 22 فبراير 1948 عندما تم تقسيم لواء جفعاتي وهو أحد أهم واقوى ألوية النخبة في "إسرائيل".

يتكون هذا اللواء من ثلاثة كتائب من دبابات ميركافا-4 وكتيبة مهندسين وكتيبتين من المدفعية وكتيبة مظليين وسرية حرب ألكترونية وسرية خدمات طبية.

وخاض هذا اللواء الكثير من المعارك ضد الجيوش العربية ومن المهام التي نفذها: