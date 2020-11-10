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الإفتاء المصرية تحذر من تداول حديث منسوب للرسول زوراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:30 - 10 نوفمبر 2020
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حذرت دار الإفتاء المصرية من صورة غير صحيحة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، منوهة بأن "ما ورد فيها خطأ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك".

ودعت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، متابعيها لعدم نشر وتداول هذه الصورة، لأنها "خطأ بكل ما ورد فيها وكذب".

وأوضحت الدار أن هذا هو الحديث الصحيح: "حينما سُئلت السيدة عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كيفَ "كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي".

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