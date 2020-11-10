أبو حسنة: تأخير رواتب موظفي الأونروا مؤقت

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)،:" إن القرار الأخير المتعلق بتأخير رواتب الموظفين، إجراء "مؤقت" وليس إجراء دائم، معبرًا عن أمله في أن تتمكن إدارة "الأونروا" من توفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب.

ولفت أبو حسنة خلال تصريحٍ صحفي، إلى وجود جهود "كبرى وجبَّارة" حسب تعبيره، تبذل في هذا الإطار الآن من أجل توفير التمويل اللازم.

ونوه أبو حسنة إلى أن هذا الشهر "الأونروا" بحاجة إلى 30 مليون دولار، والشهر القادم نحن بحاجة إلى 40 مليون دولار لسد رواتب الموظفين، ونأمل ألا تمتد الأزمة إلى برامج "الأونروا" التي يستفيد منها ملايين اللاجئين.

وحول الخدمات المتوقع توقفها حال استمرار الأزمة أكد أبو حسنة أنه لا أحد يعرف ماذا ستكون المستجدات في هذا الإطار، وهذا الأمر يتعلق فقط بقرارات المفوض العام لإدارة "الأونروا"، مشيرًا إلى أن ما تعانيه "الأونروا" الآن هو أزمة مؤقتة لشهر نوفمبر ونأمل ألا تمتد لشهر ديسمبر.

وفيما يتعلق بآمال الفلسطينيين بتبدد الأزمة المالية للأونروا مع حلول الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، أكد أبو حسنة أن المساعدات الأمريكية مهمة جدًا، فلأكثر من 7 عقود بقيت الإدارة الأمريكية هي المانح الأكبر للأونروا، مضيفًا: "نحن نتطلع لاستئناف المساعدات من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وتابع أبو حسنة: "عملية جمع التمويل ليس أمر سهلاً على الإطلاق، فهناك متغيرات كبرى في المنطقة، هناك أزمة كورونا وهناك متغيرات سياسية، وهذه هي الحقيقة الموجودة، فلذلك كان يجب أن نصارح الناس على هذا الأساس".