"كوخافي": مهمتنا الحالية هو الاستعداد للحرب

أكد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن "المهمة التي يسعى لها جيش الاحتلال في المرحلة الحالية هو الاستعداد للحرب الطاحنة"، دون أن يحدد كوخافي الجهة التي يقصدها في الشمال أم في الجنوب.

وقال كوخافي في أول ظهوره له في لجنة الشؤون الخارجية والحرب الإسرائيلية: "إن مهمتنا هي تعزيز الردع وضرب العدو وإضعافه والتحضير للحرب من أجل تحديدها وفي نفس الوقت الحفاظ على أنفسنا كمنظمة قيمة".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الفترة الماضية تدريبات عسكرية عدة في مناطق مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.