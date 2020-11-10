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"كوخافي": مهمتنا الحالية هو الاستعداد للحرب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:25 - 10 نوفمبر 2020
افيف كوخافي يزور حدود غزة افيف كوخافي يزور حدود غزة
تقارير
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أكد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن "المهمة التي يسعى لها جيش الاحتلال في المرحلة الحالية هو الاستعداد للحرب الطاحنة"، دون أن يحدد كوخافي الجهة التي يقصدها في الشمال أم في الجنوب.

وقال كوخافي في أول ظهوره له في لجنة الشؤون الخارجية والحرب الإسرائيلية: "إن مهمتنا هي تعزيز الردع وضرب العدو وإضعافه والتحضير للحرب من أجل تحديدها وفي نفس الوقت الحفاظ على أنفسنا كمنظمة قيمة".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الفترة الماضية تدريبات عسكرية عدة في مناطق مختلفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

 

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