الوادية يعزي فلسطين بوفاة المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات

تقدم سفير السلام في الأمم المتحدة ورجل الأعمال الفلسطيني تامر الوادية بالتعازي الحارة بوفاة المناضل الكبير صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية.

وقال الوادية في تصريح صحفي، بأن وفاة الدكتور عريقات خسارة تتكبدها القضية الفلسطينية، سيما وان عريقات كان صمام الأمان للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية والعربية

وأعرب الوادية عن حزنه لوفاة رجل المفاوضات، وقلب فلسطين الذي يقاتل ويصارع من اجل البقاء، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية وعمله الجاد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية

وتقدم الوادية بالتعازي للشعب الفلسطيني ولعائلة الدكتور عريقات، املاً بان يتغمده الله برحمته، ويعوض عائلته الخير في وفاته