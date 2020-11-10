بن سلمان يمنح ترامب شيك مفتوح لدعاوي ترامب ضد بايدن

كشف حساب "مجتهد" المعروف على تويتر، عن تعهّد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتسديد جميع تكاليف الدعاوى القضائية التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاسر في الانتخابات الرئاسية لإثبات وجود تلاعب في التصويت لصالح جو بايدن، بهدف سحب الفوز منه.

ودوّن الحساب المقرب من دوائر صنع القرار في السعودية: "خط ساخن بين محمد بن سلمان وكوشنر. شيك مفتوح من بن سلمان لترامب لدفع كل تكاليف المحامين في القضايا التي سترفع في شكاوى التلاعب بالتصويت في ولايات كثيرة واستنزاف كل الحيل القانونية لسحب الفوز من بايدن".

وكانت السعودية استقبلت ببرود فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان برقيات تهنئة متأخرة لبايدن ونائبته كمالا هاريس، وهو ما فسره مراقبون بوجود "خيبة أمل" وقلق لدى السعودية من الإدارة الأمريكية الجديدة.

الجدير ذكره، أن السعودية منحت ترامب في بداية عهده في العام 2018 اتفاقات تجارية تفوق 500 مليار دولار، ومن أشد المؤيدين لترامب الذي قلب المنطقة العربية لصالح الكيان الصهيوني.