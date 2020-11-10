موعد مباراة المانيا والتشيك 11-11-2020 وتردد قناة بي أن سبورت 3 الناقلة

موعد مباراة المانيا والتشيك الودية حيث يستعد المنتخبان استعدادًا لدوري الأمم الاوروبية لعقد المباراة القوية والشرسة وفق متابعين قالوا أن اللعبة الودية بين ألمانيا والتشيك ستكون فيها أجواء مميزة وسط تنافس كبير إذ يستعد المنتخب الألماني بكل قوة وتركيز لها وفيما يتعلق بالمباريات الناقلة للمباراة لقد وضعنا جميع الترددات في هذه المقالة.

وسيلعب منتخب المانيا والتشيك غدًا الأربعاء الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، علة ملعب ريد بول أرينا لايبزيغ فيما يستعد المنتخب الأولى بكل قوة من أجل تحسين الاستعدادات لدوري الأمم الأوروبية .

وأكدت مواقع رياضية، أن المنتخب الألماني سيلتقي مع أوكرانيا يوم السبت المقبل الموفق 11-14-2020 ، ضمن استكمال البطولة الأوروبية .

منتخب المانيا سيكافح بجبروت لاعبيه لإثبات نفسه و تحقيق النصر العالي وذلك لرفع الروح المعنوية للاعبين للمباريات القادمة والوقوف في التشكيلة الأساسية للآلات الألمانية.

وأوضحت تلك المواقع ، أن المباراة سيغيب عنها العديد من نجوم المنتخب الالماني في مباريات الأجندة الوطنية المقبلة ، وهم: مارسيل هالستنبرج ، تيلو كريير ، وجوشوا كيميش الذي لم يتم تشخيص إصابته بعد، فيما سينضم إلى مجموعة لوف حارس المرمى يوم الخميس المقبل ، العملاق مانوار نوير وليون جوريتسكا وسيرج جنابري وليروي ساني وتيمو فيرنر وتوني كروس وماتياس جينتر.

وبحسب موقع كوورة، فإن يواخيم لوف مدرب منتخب المانيا، قرر الأسبوع الحالين استدعاء عناصر بديلة لتشكيلة المنتخب ، بعدما فقد3 لاعبين، مطلع الأسبوع الحالي.

وكان اللاعب الألماني جوشوا كيميتش قد أصيب في ركبته، خلال فوز بايرن ميونخ (3/2) على مضيفه بوروسيا دورتموند، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويخوض لاعبي منتخب المانيا المزيد من اختبارات فيروس "كورونا" المستجد، على هامش المباريات المقبلة، حسب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

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