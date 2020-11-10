روحاني: مطلوب من إدارة بايدن إصلاح صورتها المشوهة

قال الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، إنه يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة النظر في صورتها المشوهة وعلاقاتها غير الإنسانية مع الدول قبل اتخاذ أي إجراء.

قال الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، إنه يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة النظر في صورتها المشوهة وعلاقاتها غير الإنسانية مع الدول قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي كلمة له خلال الاجتماع التنسيقي الاقتصادي الحكومي، اشار روحاني إلى قرار الحكومة أمس بإلزام وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة بتسريع وتسهيل التجارة مع الدول الاخرى ، وشدد على ضرورة سرعة التخطيط والعمل في هذا الصدد.

وحول الحرب في قره باخ ، قال روحاني ان إيران تؤكد على ضرورة حل أزمة قره باغ في اطار القوانين الدولية.

وفي جانب اخر ، قال روحاني ان إيران تعلن استعدادها في اطار منظمة شنغهاي للتعاون من اجل التغلب على التحديات، مؤكداً ان إيران وعبر تجربتها في مواجهة الإرهاب فإنها على استعداد لمشاركة دول المنظمة لمواجهة التطرف، وأضاف: نحتاج الى مقاربة موحدة من قبل دول منظمة شانغهاي من أجل مواجهة جائحة كورونا.

واكد الرئيس الايراني على سياسة طهران لحسن الجوار والتعامل مع الدول الجارة .