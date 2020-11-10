موعد مباراة اسبانيا وهولندا الأوروبية 11 نوفمبر 2020 وإليك تردد القنوات الناقلة

موعد مباراة اسبانيا وهولندا حيثُ سيلعب الفريقان الاوروبيان خلال فترة الايقاف الدولي واستعدادًا لدوري الأمم الأوروبية ، وبحسب الخبراء الرياضيين ستكون لعبة اسبانيا وهولندا من اقوى المباريات الودية التي تشهدها كرة القدم وفي هذه المقالة الرائعة وضعنا لحضراتكم القنوات الفضائية الناقلة لتلك المباراة حيث يستعد ملايين الأشخاص ومحبي الكرة المستديرة متابعة اللعبة التي ستشهد سناريوهات مفاجئة.

وعن موعد مباراة اسبانيا وهولندا سيستضيف ملعب أمستردام ارينا مساء يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وقد صنف الرياضيين تلك اللعبة بانها عنيدة وعن فريق الاسبان سيدخلها بكل قوة وتركيز وشراسة، وقد اجتمع المنتخب الاسباني مرة أخرى من أجل الاستعداد بقوة لدوري الأمم الأوروبية.

كما يتطلع منتخب اسبانيا دخول المباراة ضد سويسرا يوم السبت المقبل الموافق 14 نوفمبر الحالي، بكامل قوته واستعداده، وسيقدم الفريق مستوى متميزًا ويقف على الرتوش الأخيرة من التشكيلة الأساسية والاستعداد.

وفيما يتعلق بتشكيلة المنتخب الاسباني أمام هولندا مساء يوم الأربعاء 11-11-2020 الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.، فقد استدعى المدرب الإسباني لويس إنريكي 25 لاعبا.

وأراد المدرب إنريكي أن تكون هذه تشكيلة مباراة هولندا ومباريات دوري الأمم الأوروبية وسويسرا وألمانيا على النحو التالي:

تشكيلة المنتخب اسبانيا امام هولندا :

الهجوم: داني أولمو، أداما تراوري، فيران توريس، ميكيل أويارازابال، جيرارد مورينو، أنسو فاتي، موراتا.

خط الوسط: رودري، بوسكيتس، ميكيل ميرينو، كوكي وماركوس يورنتي، سيرجيو كاناليس، فابيان رويز.

وخط الدفاع: سيرجي روبيرتو، خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، إريك جارسيا، باو توريس، إنيجو مارتينيز، خوسيه جايا، ريجيلون.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا أريزابالاجا، أوناى سيمون.

وستنقل قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة BeIN Sport HD 1 مباراة اسبانيا وهولندا عبر ترددها الجديد الذي يتميز بجودته العالية HD دون تقطيع.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة BeIN Sport HD 1 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

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التردد: 11084.

معامل الترميز: 27500.

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الاستقطاب: افقي.

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الترددات: 11054- 11013-12245.

معامل الترميز: 27500.

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الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة BeIN Sport HD 1 على سهيل سات :

القمر الصناعي : سهيل سات .

التردد: 11547

معامل الترميز: 27500.

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الاستقطاب: افقي.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة BeIN Sport HD 1 عرب سات :

الترد: 12379.

معامل الترميز: 27500.

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الاستقطاب: أفقي.