تفاصيل تشييع صائب عريقات .. متى سيبدأ تشييع عريقات؟

أعلن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح تفاصيل مراسم تشييع صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليوارى جثمانه الثرى.

وأوضح العالول أن جثمان عريقات سيصل إلى مقر الرئاسة (الساعة العاشرة والنصف صباحًا) وسيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية ورسمية.

وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر في مقر الرئاسة قبل أن ينطلق جثمان د. عريقات إلى مدينة اريحا للصلاة عليه وموارته الثرى.

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تشييع صائب عريقات

وكانت حركة فتح أعلنت رسميًا ظهر اليوم الثلاثاء 10/11/2020 ، وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمى: "ننعي الدكتور صائب عريقات بالقول "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

وأصيب صائب عريقات في الثامن من اكتوبر بفيروس كورونا وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج اللازم إلا أنه اعلن عن وفاته صباح اليوم الثلاثاء.