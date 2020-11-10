الشعبية تنعي د. صائب عريقات

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، وعضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، والذي برحيله تفقد المؤسّسة الرسميّة الفلسطينيّة أحد أبرز رجالاتها الذين حملوا لواء الدفاع عن قضية وحقوق الشعب الفلسطيني في ساحات وميادين عديدة.

وتقدم المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة بخالص العزاء من الأخ الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح وآل عريقات الكرام، فإنّه يُعاهد الراحل الكبير باستمرار النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.