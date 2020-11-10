اعلنت حركة فتح اليوم الثلاثاء 10/11/2020 ، عن فعاليات الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد ياسر عرفات ، والتي تبدا غدا الاربعاء :

إقليم رام الله والبيرة

بتاريخ 11/11/2020 يوم الاربعاء سيكون التجمع عند ضريح الشهيد ياسر عرفات وإضاءة الشموع الساعة الرابعة والنصف مساء، وفي سلواد سيتم تنظيم فعالية معرض للصور في الساعة الثالثة مساء، وفي بيتونيا ستكون هناك مسيرة حاشدة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

إقليم نابلس:

بتاريخ 10/11/2020 يوم الثلاثاء سينظم اقليم نابلس زيارة مغارة بيت فوريك التي كانت تأوي الشهيد ياسر عرفات الساعة الخامسة مساءً إلى جانب تنظيم النشاطات في جميع المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

إقليم بيت لحم :

يوم 11/11/2020 يوم الاربعاء سيتم تنظيم مسيرة من باب الزقاق باتجاه دوار الاسرى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ونفس اليوم الساعة السادسة سيكون هناك مساءً فعالية اضاءة الشموع في ساحة كنيسة المهد .

اقليم القدس :

بتاريخ 14/11/2020 يوم السبت مسيرة مركزية في الرام وسيكون التجمع عند دوار سبيتاني الساعة الثالثة من بعد الظهر .

إقليم اريحا :

يومي 10-11/11/2020 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ستكون هناك فعالية في مدرسة هشام بن عبد الملك ومعرض صور وانشطة في الاذاعة المحلية في المحافظة، وسيكون مهرجان احتفالي امام بلدية اريحا يوم الاربعاء الساعة الحادية عشرة ، إضافة إلى عقد ندوات سياسية عن حياة الشهيد ابو عمار ابتداءً من يوم 15-20/11/2020 .

اقليم وسط، شمال، جنوب الخليل، واقليم يطا :

بتاريخ 10/11/2020 تقيم لجنة الشبيبة الثانوية مدرسة الخوارزمي للبنات احياء للذكرى الساعة 7:45 صباحا، و11/11/2020 تقيم لجنة المرأة الحفل الختامي لحملة "انت الحياة للكشف المبكر عن سرطان الثدي" الساعه 11صباحا وفي نفس التاريخ الاربعاء بعد صلاة المغرب مباشرة المسابقة الوطنية على مدخل الحرم الابراهيمي الشريف امام مقر التكية.

بتاريخ 11/11/2020 سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة في اقليم جنوب الخليل الساعة الحادية عشر صباحاً في ساحة مدرسة ذكور الرازي والاتجاه نحو وسط المدينة .

بتاريخ 12/11/2020 يوم الخميس سيتم تنظيم مهرجان في مدرسة بنات يطا الثانوية الساعة الحادية عشر ظهراً وفي اقليم شمال الخليل سيكون هناك نشاطات متنوعة في مختلف المناطق .

اقليم جنين:

يوم الثلاثاء 10/11/2020 مسيرة مشاعل باتجاه ساحة الشهيد ياسر عرفات امام المحافظة، ويوم الاربعاء 11/11/2020 معرض صور في البلدة القديمة، والسبت14/11/2020 مهرجان مركزي في جامعة القدس المفتوحة، ويوم الاحد 15/11/2020 بطولة كروية .

اقليم سلفيت :

بتاريخ 11/11/202 الساعة الثامنة صباحاً سيتم تنظيم فعالية احياء الذكرى في الاذاعة المدرسية ومعرض صور في مدارس المحافظة ومسير عسكري للشبيبة الثانوية للبنات في كفر حارس.

وفي نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا سيتم وضع حجر الاساس لانشاء ميدان الشهيد ياسر عرفات في سلفيت وفي الساعة الرابعة مساء ًمسير عسكري للشبيبة الثانوية في منطقتي مردة ورافات، والخامسة مساءً سيتم توزيع بيان الحركة وقراءته عبر سماعات المساجد .

اقليم طوباس:

بتاريخ 11/11/2020 سيتم تنظيم مسيرة مركزية في عين البيضاء في الأغوار الشمالية بالشراكة مع التربية والتعليم والفصائل ومؤسسات وفعاليات الاقليم الساعة الحادية عشرة صباحاً .

يوم السبت 14/11/2020 سيكون مسيرة مشاعل تجوب شوارع طوباس، إضافة إلى انشطة زراعة الاشجار وزيارات اسر الشهدء طيلة ايام الاسبوع .

اقليم قلقيلية :

بتاريخ 11/11/2020 يوم الاربعاء سيتم تنظيم انشطة مدرسية في الاذاعة المدرسية بالتعاون مع التربية والتعليم وراديو نغم، ويوم الخميس سيكون تنظيم فعالية معرض صور في مدرسة الشارقة، ويوم الجمعة سيتم حشد لمسيرة كفر قدوم المركزية