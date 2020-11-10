ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد الإسلامي تُقدم التعازي لحركة فتح بوفاة د. صائب عريقات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 10 نوفمبر 2020
الدكتور صائب عريقات الدكتور صائب عريقات
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 10/11/2020، بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة التحرير الفلسطيني "فتح" وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي:"بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. "

وأضافت: "إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء ، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء . "

الأكثر مشاهدة

متعلقات