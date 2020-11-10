الجهاد الإسلامي تُقدم التعازي لحركة فتح بوفاة د. صائب عريقات

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 10/11/2020، بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة التحرير الفلسطيني "فتح" وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي:"بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. "

وأضافت: "إننا نتقدم بالعزاء والمواساة من الأخوة في حركة فتح ، كما نشاطر آل عريقات العزاء ، وخاصة أسرة الفقيد وأبناءه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر وحسن العزاء . "