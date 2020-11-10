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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات وعماد أبو رموز

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:57 - 10 نوفمبر 2020
معتقل معتقل
تقارير
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أكد نادي الأسير اليوم الثلاثاء 10/11/2020 إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسيرين معزوز بشارات من طوباس، وعماد أبو رموز من الخليل.

وأوضح في بيانه، أن الأسير بشارات (45 عاماً) يُعاني منذ قرابة الشهر من صداع مزمن ودائم سبب له بالأمس حالة إغماء حيث يقبع في سجن "ريمون"، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه المسكنات، مع استمرارها في المماطلة في تشخيص الحالة الصحية له وإعطائه العلاج المناسب.

كذلك يعاني الأسير عماد أبو رموز (46 عاماً) من أوجاع ومشاكل مزمنة في الكلى، وهو بحاجة إلى علاج عاجل، حيث جرى نقله بالأمس وبعد تدهور جديد على وضعه الصحي، من سجن "عوفر" إلى إحدى المستشفيات التابعة للاحتلال.

يُشار إلى أن الأسير بشارات معتقل منذ عام 2003م، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و(35) عاماً، والأسير أبو رموز معتقل منذ عام 2004م، وهو محكوم بالسّجن لمدة (25) عاماً.

ومن الجدير ذكره أن قرابة (700) أسير مريض في سجون الاحتلال، منهم قرابة (300) أسير يعانون أمراضاً مزمنة وهم بحاجة لمتابعة صحية حثيثة، وعشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

 

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