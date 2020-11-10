خلطات طبيعية تطول الشعر في 7 أيام باتت حط اهتمام المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات التي تهتم بالتجميل، ونقدم لكم خلطات طبيعية تطول الشعر في 7 أيام فقط باعتبار أن الشعر هو أكثر ما يهم المرأة وتحلم بالحصول على شعر كثيف وجميل.

خلطات طبيعية تطول الشعر

يحتاج الشعر إلى العناية والاهتمام بشكل حتى ينمو بشكل صحي وقوي، وهناك بعض من العوامل الداخلية والخارجية واستخدام بعض من المواد الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر بشكل سريع وفعال وفي خلال أيام قليلة ومن ضمن العناصر.

خلطات طبيعية تطول الشعر تضاف لعناصر غذائية وفيتامين أ حتى يساعد الشعر على النمو بشكل صحي وسريع، ويتواجد ذلك الفيتامين بكثرة في كل من البطاطس الحلوة، وبعض من الخضروات.

عنصر الزنك، ويتوافر في كل من بذور السمسم وبذور اليقطين، كما يتوافر في سمك المحار.

فيتامين ب المركب.

فيتامين د ويتم الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس.

خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه

هناك بعض من الوصفات التي تساهم في تطويل الشعر وتكثيف ومنها.

وصفة الثوم مع الزبادي المكونات

خمسة فصوص ثوم مطحونة.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

تخلط المكونات معا جيدا في الخلاط حتى تتجانس.

توضع الوصفة على الشعر لمدة ساعتين.

يتم غسل الشعر وتكرر الوصفة ٣ مرات أسبوعياً.

وصفة المايونيز مع زيت الحبة السوداء

يتم إحضار أربع ملاعق كبيرة من المايونيز مع ٤ ملاعق من زيت الحبة السوداء ثم يتم خلط المكونات جيدا وتوضع على فروة الرأس وأطراف الشعر لمدة ساعتين.