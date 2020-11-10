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بالأسماء .. الاحتلال يعتقل"13" مواطناً من الضفة

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 11:38 - 10 نوفمبر 2020
اعتقال في الضفة اعتقال في الضفة
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 10/11/2020 عن اعتقال  (13) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من جنين وهم: نايف حسني القاضي، ومحمد أحمد حمارشة، إضافة إلى براء أبو ناعسه، وحبيب سعيد ناطور حيث جرى اعتقالهما بالقرب من حاجز الجلمة.

ومن رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: أدهم أمجد عفانة ( 24 عاماً)، ويزيد حامد عقيلية (20 عاماً)، وسند جبارين ( 23 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من الخليل وهما: محمود جواد الواوي وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وإياد محمد رجوب.

كما واعتقل الاحتلال من القدس، محمد مأمون محيسن، وشقيقه مؤمن، ومحمود سمرين. 

يُضاف إلى المعتقلين معاذ الغندور من نابلس.

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