الاحتلال يعلن سجن "جلبوع" منطقة حمراء ويغلقه بالكامل لارتفاع الإصابات بكورونا لـ90

الاحتلال يعلن سجن "جلبوع" منطقة حمراء ويغلقه بالكامل لارتفاع الاصابات بكورونا لـ90

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ادارة سجن جلبوع قامت مساء أمس باغلاق المعتقل بكافة أقسامه، وأعلنت عنه منطقة "حمراء".

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء 10/11/2020، أن الإدارة قامت بأخذ العديد من العينات لأسرى في عدة أقسام أمس، ليتبين إصابة 8 أسرى جدد بفيروس كورونا، وتم نقلهم وحجرهم في قسم رقم 3 والذي خصص في وقت سابق للحجر والعزل بعد إصابة أكثر من 90 أسيرا بالفيروس.

وبينت أنه وعلى اثر ذلك قامت إدارة المعتقل بالغاء زيارات الاهل التي كانت من المفترض أن تكون يوم غد الأربعاء لكل من محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية.

ونددت الهيئة بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون الاحتلال واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، مؤكدة أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.