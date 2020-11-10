د. صائب عريقات في ذمة الله

توفي ظهر اليوم الثلاثاء 10/11/2020 ، الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بعد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمى نعى الدكتور صائب عريقات بالقول" ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي....يتبع

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في الثامن من اكتوبر إصابة أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات، بفيروس كورونا.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات في الثامن عشر من أكتوبر لينقل على أثرها الي مستشفى اسرائيلي لتلقي العلاج بعد تدهور صحته.

وقالت عائلته انه تم نقله للعلاج في مستشفى هداسا في القدس "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي" و"لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة ، في ظل تدهور وضعه الصحي .