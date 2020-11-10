(50 شيكل) مخالفة عدم الالتزام "الكمامة" وخطة مرورية جديدة مُشددة

كشفت شرطة المرور في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 10/11/2020، عن خطة جديدة للتشديد للسيطرة على فيروس كورونا بعد ازدياد نسبة الإصابات.

وأوضح العقيد تامر شحادة مدير شرطة المرور، أن التزام المواطنين بارتداء الكمامة ليس بالشكل المطلوب لكن المسئولية جماعية بين المواطن والشرطي، داعياً المواطنين لاصطحاب الكمامة كاصطحابهم لجوالاتهم.

وأفاد شحادة في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن مخالفة عدم الحفاظ على الكمامة 50 شيكل وهناك تخفيض 50% لنهاية العام، لافتاً إلى أن هناك مخالفة مالية لمن يكسر حظر التجوال والحركة تكون مسموحة فقط للطواقم العاملة والمعنيين.

وقال العقيد شحادة:" لدينا مسوغات قانونية لعدم الالتزام بالكمامة والمسئولية جماعية، فهدف المخالفة المالية إجبار السائقين على الالتزام إجراءات السلامة، ونجبر المواطنين على ارتداء الكمامة من أجل مصلحتهم ومصلحة المجتمع."

وأضاف:" نتخذ إجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على السلامة ومحاسبة المخالفين، وفرضنا على باصات النقل إجراءات للالتزام بالعدد المطلوب فقط وارتداء الكمامة للجميع."

وأشار العقيد شحادة إلى أن شرطة المرور تجبر السائقين والركاب على ارتداء الكمامة في سيارة الأجرة، أما في سيارات الملاكي يجب على السائق اصطحاب الكمامة معه ومع أفراد أسرته.

وشدد على أن شرطة المرور تحرر مخالفات لأي سائق لا يرتدي كمامة ويصطحب ركاب لا يرتدون كمامتهم.